Bonetti, ex calc.: “Il Napoli può vincere il campionato”

L’ex calciatore Ivano Bonetti ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Quale club può essere il reale antagonista del Napoli in Serie A? “Le solite… La Juve mi sembrava in ripresa, farà il massimo per approfittare di qualche passo falso degli azzurri. L’Inter sta recuperando calciatori, e il Milan è pronto a rilanciarsi. Il club campano ha sfornato grandi prestazioni, è una squadra forte dal punto di cista mentale. Non è un caso aver vinto anche in Europa, il Napoli può vincere il campionato, l’unico vero avversario sarà se stesso”.

