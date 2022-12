Assogna, Sky: “Mercato Napoli? La Roma fa sapere che al momento il rinnovo di Zaniolo non è una priorità”

Il giornalista di Sky, Paolo Assogna, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal, sottolineando le intenzioni della Roma per Zaniolo, per cui, secondo rumors di mercato, ci sarebbe l’interesse del Napoli.

Factory della Comunicazione

“La società giallorossa ci fa sapere che al momento il rinnovo di Zaniolo non è una priorità. La notizia ci ha stupito, ma è una prerogativa della nuova dirigenza giallorossa. Ad oggi non risultano accelerazioni, quindi il futuro di Zaniolo resta aperto con la scadenza che resta per giugno 2024. La proprietà americana ha questa impostazione di lavoro, molto cauto e senza fretta, ed anche nel caso Zaniolo appaiono tranquilli e non si fanno prendere dal panico“.