Arbitri, Trentalange ha scelto il prof. Mattarella come difensore

Il presidente dell’AIA, Trentalange, ha scelto il suo collegio difensivo che lo assisterà per le accuse relative al caso-D’Onofrio, l’ex Procuratore dell’AIA arrestato con l’accusa – per chi indaga – di traffico di stupefacenti. Si tratta del prof. Bernardo Giorgio Mattarella, figlio del presidente della Repubblica, dell’avv. Avilio Presutti e dell’avv. Paolo Gallinelli. In Figc sono rimasti stupiti (ma non troppo) dall’inopportunità di scegliere i due avvocati che, per conto della Lega, hanno presentato ricorso sul caso «indice di liquidità», vicenda pendente ancora al TAR. Il prof. Mattarella, fra l’altro, è stato anche l’avvocato del Chievo per la vicenda legata all’esclusione dei gialloblù, mentre l’avvocato Presutti ha assistito Lotito nella cessione della Salernitana. L’avvocato Gallinelli, invece, amico del vice presidente dell’AIA, Baglioni, difese De Santis nel processo penale a Calciopoli e si è occupato della vicenda Minelli-Baroni. Trentalange, dopo l’avviso di chiusura indagine da parte della Procura federale, sarà presto ascoltato dal procuratore Chinè.

