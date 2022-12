In attesa del test amichevole contro il Napoli di sabato al “Maradona” alle ore 20,30, il Villarreal ha giocato contro il Galatasaray. La compagine turca, dove milita l’ex azzurro Mertens, ha perso per 3-4. Della squadra del “sottomarino giallo” a segno Coquelin, Mojca, Chukwueze e Pascual Medina. In campo Pepe Reina, mentre Albiol è rimasto in panchina. Per questi ultimi, c’è grande attesa per l’accoglienza che ci sarà da parte dei loro ex tifosi.

Factory della Comunicazione