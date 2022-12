Viste le condizioni di Sirigu, il Napoli valuta due alternative

Da qualche tempo i suoi problemi fisici non gli permettono di rientrare in gruppo e di lavorare con la squadra, quindi, di essere a disposizione di Luciano Spalletti. Per questo il Napoli sta monitorando le condizioni di Salvatore Sirigu. Stando a quanto si legge oggi su La Repubblica, il club azzurro starebbe valutando la situazione e starebbe pensando ad eventuali alternative, nel caso Sirigiu non riuscisse in breve tempo a garantire una condizione fisica consona allo scendere in campo. Si segue, quindi, Alessio Cragno, in uscita dal Monza, e si valuta l’ipotesi di una risoluzione anticipata del prestito di Nikita Contini alla Sampdoria.

Factory della Comunicazione