Vieira esalta Luciano: «Adoro parlare di calcio con lui. Tifo per il Napoli campione”

Un esempio. Così Patrick Vieira ha definito Luciano Spalletti, l‘amico-avversario che oggi incrocerà al Regnum Carya, casa di Napoli e Crystal Palace negli ultimi giorni. «Mi piace parlare con lui di calcio, dovunque sia andato ha portato bel calcio. L’ho seguito sempre, a volte è stato sfortunato e non ha vinto troppo, ma per me il successo non è solo vincere una coppa o uno scudetto, è far divertire la gente. È un’ispirazione per me e per tanti giovani allenatori» le parole del francese, che questo pomeriggio proverà a fargli uno scherzetto per poi magari ritrovarsi ancora a chiacchierare, come hanno fatto nell’ultima settimana tra un allenamento e l’altro.

DI LIVELLO

Sarà tutt’altra prova per Napoli e Palace. Serviranno gambe e voglia, anche se in un dicembre di preparazione. «Essere qui è stata l’occasione per lavorare bene» dice Vieira. «Il Napoli sta giocando bene e vincendo: hanno fisicità, qualità, uno dei migliori allenatori in circolazione. Non voglio portargli sfortuna, ma sarebbe bello per il calcio italiano se dovessero giocare lo scudetto» le parole del francese che ricorda quanta scaramanzia possa accompagnare gli azzurri. «Hanno organizzazione, qualità, voglio che la mia squadra stia concentrata e migliori le cose su cui abbiamo lavorato in questi giorni».

OSIMHEN L’INGLESE

Mancherà Anguissa, spesso accostato in campo proprio al Vieira calciatore. «Ho parlato con lui quando era al Fulham, prima che arrivasse al Napoli. Ha fisicità e forza, in Italia sta migliorando anche in tutti gli altri aspetti. Credo sia uno dei migliori in serie A nel suo ruolo. Ma è difficile paragonarlo a me, sono passati tanti anni». E Vieira in Inghilterra si aspetta di vedere presto Osimhen: «È un calciatore importante che ti permette di giocare in modo diverso. Futuro in Premier? Lui è fatto per giocare ovunque, anche in Inghilterra».

Fonte: Il Mattino