Varriale: “Finisce ottimamente il ritiro in Turchia del Napoli!”

Il giornalista Rai, Enrico Varriale, ha commentato, attraverso i social, la vittoria del Napoli sul Crystal Palace, per la seconda amichevole giocata in Turchia, dove la squadra azzurra ha svolto il ritiro di allenamento durante la sosta per i mondiali. “Finisce ottimamente il ritiro in Turchia del Napoli. Anche il test più probante col Crystal Palace si chiude con una vittoria in rimonta della squadra di Spalletti. A segno, con un gol da fuoriclasse Osimhen e una splendida doppietta di Raspadori entrato nella ripresa”.

