Una foto azzurra e puoi diventare il “tifoso del mese”

Se vuoi diventare il “tifoso del mese” ti occorrono passione, fedeltà e anche un pizzico di sensibilità artistica. Sono i requisiti necessari per partecipare al concorso lanciato nei giorni scorsi dalla piattaforma di fan token in collaborazione con il Napoli. L’iniziativa di novembre, quella dedicata alle “pazzie” fatte per la propria squadra del cuore si sta concludendo e parte la nuova. Questa volta c’è bisogno di una fotografia da inviare alla piattaforma Socios. La giuria valuterà infatti gli scatti caricati dai tifosi sull’app e poi selezionerà i finalisti che, come al solito, saranno votati dalla community attraverso un sondaggio sul portale dedicato. Una foto che ha come unica condizione quella che devono esserci i colori azzurri della squadra capolista in Serie A. Il premio per il vincitore è una maglia ufficiale, decorata di autografi, come da tradizione in questa stagione del “fan del mese”. È attesa un’adesione di massa da parte dei napoletani in possesso di fan token, a maggior ragione perché nella città del Maschio Angioino l’entusiasmo continua a essere alle stelle attorno ai ragazzi di Luciano Spalletti.

Factory della Comunicazione

Fonte: Gazzetta dello Sport