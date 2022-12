Spalletti, in vista del Crystal Palace, ha deciso tra Simeone e Osimhen

Contro l’Antalyaspor il tecnico azzurro provò Raspadori da mezzala nel 4-3-3 e nella ripresa schierò il 3-4-2-1. Oggi contro il Crystal Palace, dovrebbe toccare a Simeone dall’inizio da centravanti, favorito su Osimhen, e a Ndombele nei tre di centrocampo, con il ritorno di Di Lorenzo da terzino e la coppia centrale difensiva composta da Ostigard e Juan Jesus, Politano e Kvaratskhelia a completare il tridente offensivo. Ci sarà Lobotka che ieri si è allenato in gruppo, lavoro personalizzato sul campo per Rrahmani, Sirigu e Demme che oggi non saranno disponibili. «Sirigu sta facendo un programma che prevedeva poi valutazioni step by step, siamo contenti del livello che ha raggiunto e quando rientrerà farà gli allenamenti. Così come Rrahmani che ha sfruttato questa pausa per rimettere dentro lavoro a secco e poi inizierà col pallone a Napoli. Demme ha un affaticamento senza lesione e resta fuori a scopo precauzionale», le parole di Spalletti.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino