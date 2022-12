Sky – Osimhen ha fatto vedere la sua esuberanza anche contro difensori da Premier

Il Napoli ha battuto il Crystal Palace in amichevole in Turchia, per 1-3, portando a casa la seconda vittoria su due partite giocate in questo ritiro di allenamento in vista della ripresa del campionato. Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha commentato attraverso i microfoni della tv satellitare, la vittoria azzurra. “Grande qualità e atteggiamento per il Napoli che ormai ha una continuità incredibile anche nelle amichevoli, la consapevolezza cresce e si alimenta con le vittorie. Oggi ancora qualche esperimento con Raspadori che interpreta ogni ruolo. Ha corsa da centrocampista per Spalletti per fare la mezzala e quella accelerazione e quel talento da attaccante. Osimhen ha fatto vedere la sua esuberanza anche contro difensori da premier. A centrocampo bene anche Gaetano, alla play alla Lobotka. Era un importante test per il Napoli contro il Crystal Palace di Vieira”

