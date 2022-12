Sky – Grande qualità e atteggiamento per il Napoli che ormai ha una continuità incredibile

Il giornalista di Sky, Francesco Modugno, ha commentato attraverso i microfoni della tv satellitare la vittoria del Napoli sul Crystal Palace, oggi poemriggio, per la seconda amichevole, dopo quella contro l’Antalyaspor, per 1-3. “Grande qualità e atteggiamento per il Napoli che ormai ha una continuità incredibile anche nelle amichevoli, la consapevolezza cresce e si alimenta con le vittorie. Oggi ancora qualche esperimento con Raspadori che interpreta ogni ruolo. Ha corsa da centrocampista per Spalletti per fare la mezzala e quella accelerazione e quel talento da attaccante”.

