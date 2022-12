SERIE C – Mantova-Pro Vercelli 3-3, secondo gol da professionista per Saco

Questo pomeriggio la Pro Vercelli, che ha fatto a meno per squalifica del classe 2003 di Frattamaggiore Antonio Vergara, ha affrontato in trasferta il Mantova. La partita finisce per 3-3, dove per gli ospiti sblocca Saco, di proprietà del Napoli. I padroni di casa ribaltano il punteggio con i gol di Guccione e Yeboah. Arriva il pari con Gatto, poi nuovo vantaggio dei lombardi con Pierobon, prima del 3-3 definitivo e sempre con Gatto.

Factory della Comunicazione

MANTOVA: Chiorra; Matteucci, Ghilardi, Iotti, Ceresoli; Gerbaudo, De Francesco, Procaccio (62′ Pierobon); Guccione, Yeboah (82’ Paudice), Mensah. A disposizione: Tosi, Napoli, Ejjaki, Cozzari, Panizzi, Fontana, Darrel, Pacurar, Silvestro. All. Corrent.

PRO VERCELLI: Valentini; Iezzi (73′ Renault), Cristini, Perrotta, Anastasio (86’ Clemente); Saco, Emmanuello, Iotti (86’ Calvano); Della Morte, Arrighini (57′ Comi), Mustacchio (73′ Gatto). A disposizione: Lancellotti, Rigon, Masi, Corradini, Gheza, Febbrasio, Silvestro, Guindo. All. Paci.

Arbitro: Sig. Francesco D’Eusanio della sez. di Faenza;

Gol: 8′ Saco (PV), 10′ Guccione (M), 57′ Yeboah (M), 74′ Gatto (PV), 80′ Pierobon (M), 83′ Gatto (PV)

Ammoniti: Anastasio (PV), Iezzi (PV), Ceresoli (M), Yeboah (M), Calvano (PV)

Recupero: + 1′ , + 4′

Fonte: fcprovercelli.it