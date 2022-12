SERIE A FEMMINILE – S. de la Fuente (all. Como Women): “Vogliamo riscattare la sconfitta contro la Fiorentina”

Giornata di gara di campionato per il Como Women, che oggi scenderà in campo a Genova contro la Sampdoria, per quella che sarà l’ultima partita del 2022. Gara conclusiva dell’anno che avrà luogo allo stadio Luigi Ferraris di Genova e non più al centro sportivo di Bogliasco, come precedentemente programmato. Un cambiamento molto importante, dato che sarà la prima volta nella storia che la Sampdoria Women giocherà una partita nell’iconico stadio dei colleghi della Serie A maschile. Una cornice di rilievo per un match fondamentale per la corsa salvezza, con il Como nono a 7 punti e la Sampdoria sesta a 10 punti, a pari merito con Sassuolo e Pomigliano. Vincere sarebbe importantissimo per le comasche, che aggancerebbero in classifica le avversarie e approccerebbero il mese di sosta natalizia con più serenità e positività.

Factory della Comunicazione

All’andata finì 1-0 per le blucerchiate, con tre legni colpiti dalle lariane e con il calcio di punizione beffardo che Yoreli Rincón realizzò al 93° minuto, regalando i 3 punti alla squadra genovese. Ora il Como ha la possibilità di prendersi la rivincita e soprattutto l’opportunità di chiudere il 2022 vincendo uno scontro diretto e agganciando una diretta avversaria in classifica.

Della partita contro le blucerchiate e del momento di classifica della sua squadra ha parlato l’allenatore del Como Women, Sebastian de la Fuente: “Sicuramente abbiamo voglia di riscattarci dopo la sconfitta di domenica scorsa, sopratutto riscattare gli errori commessi del primo tempo, che è stato uno dei peggiori delle ultime nostre partite.” Continua, poi, sulla situazione di classifica della sua squadra: “La classifica al momento dice che domani è uno scontro diretto, quindi ovviamente dobbiamo cercare di fare punti. Non dobbiamo sottovalutare la Sampdoria e pensare che viene da un brutto momento, perché ha giocatrici di alto livello che conoscono la serie A da tanto tempo e meglio di noi.”

Conclusione sulla cornice della partita, lo stadio Ferraris: “Siamo felici di poter giocare in un palco scenico come quello del Ferraris, di cui il calcio femminile ha grande bisogno. Speriamo di esserne all’altezza e dimostrare in campo la nostra crescita, che vediamo allenamento dopo allenamento.”

Atto conclusivo del 2022 calcistico del Como Women che andrà dunque in scena oggi alle 12.30 contro la Sampdoria allo stadio Ferraris di Genova.

Fonte: Ufficio stampa Como Women Angelo Frusciante