SERIE A FEMMINILE RISULTATI – Alla Juventus lo scontro diretto contro l’A.s. Roma. Il Como vince al “Ferraris”

La 12ª giornata di Serie A Tim, l’ultima del 2022, si chiude con la vittoria della Juventus nel big match con la Roma e quella del Como sul campo della Sampdoria. Alla vigilia della sosta natalizia si accorcia la classifica del campionato 22/23, che ora vede le giallorosse sempre in testa a 30 punti, con le bianconere che inseguono a 27. Anche nella parte bassa, in virtù del successo del Como, gli equilibri cambiano: fanalino di coda resta il Parma a sei, ma sono quattro ora le formazioni che occupano la penultima posizione a 10: Como, Sampdoria, Pomigliano e Sassuolo.

Nel big match del Tre Fontane parte forte la Roma, che sblocca il punteggio al 2’: cross di Giugliano dalla destra, retroguardia bianconera scavalcata e rasoterra millimetrico di Serturini, che deposita il pallone alle spalle di Peyraud-Magnin. La Vecchia Signora però, dopo una traversa di Gunnarsdóttir, pareggia il conto con Beerensteyn, che sfrutta una spizzata di testa dell’islandese, brucia Minami e batte Ceasar al 14′. La gara è vivace e il fronte si capovolge velocemente, ma al 38’ la Juve completa la rimonta grazie alla zampata vincente di Girelli sugli sviluppi di un calcio di punizione molto contestato. A inizio ripresa le padrone di casa trovano subito il 2-2: traversone di Haavi da destra, Peyraud-Magnin respinge con i pugni e il pallone arriva a Minami che scarica per Giacinti; palo dell’ex Milan, ma sulla ribattuta Andressa non sbaglia. Lo stadio gremito si infiamma e accompagna il forcing giallorosso, ma al 67’ è di nuovo la Juve ad andare a bersaglio: Grosso imbecca Beerensteyn in profondità, l’olandese salta Wenninger e con un destro a giro supera Ceasar. Le capitoline, tentando di sfruttare le forze fresche dalla panchina, provano a riportare il punteggio in parità; ma al 79’ l’indomabile Grosso mette il sigillo sulla gara battendo Ceasar dopo una serie di rimpalli. Termina 4-2 lo scontro diretto tra la squadra di Spugna e quella di Montemurro, che salutano al primo e secondo posto il 2022 e in settimana affronteranno gli impegni in Women’s Champions League prima della sosta natalizia.

Si chiude nel peggiore dei modi quest’anno solare invece per la Sampdoria, che nella prima storica gara al “Ferraris” perde il lunch match contro il Como. Le blucerchiate, davanti a più di 1000 tifosi che per tutti i 90’ hanno accompagnato le giocatrici in campo con cori e bandiere, vanno due volte vicino al vantaggio con Baldi nei primi 20′, ma al 26’ subiscono la rete delle lariane: flipper sulla trequarti e dopo una serie di tentativi va a segno Karlernäs, che non sbaglia e porta avanti le compagne.

Al 39’ le undici di Cincotta hanno un’occasione d’oro per riportare il match in parità: l’arbitro vede un tocco di mano molto dubbio nell’area comasca e indica il dischetto tra le proteste delle ospiti. Rincón si incarica della battuta ma la conclusione della colombiana è fuori misura e il pallone si impenna sopra la traversa. Nella ripresa, nonostante i cambi di Cincotta, sono le lombarde a costruire le chance più nitide – a partire dalla traversa di Pavan al 54’. Per le liguri invece le offensive più pericolose arrivano nel quarto d’ora finale – sempre con Baldi e Rincón protagoniste – ma il punteggio al triplice fischio premia il Como, che conquista il primo successo in trasferta in Serie A e il primo clean sheet nel massimo campionato.

La Serie A Tim tornerà in campo nel weekend del 14 e 15 gennaio, con le gare della 13ª giornata del torneo 22/23.

Risultati dei posticipi della 12ª giornata di Serie A Tim 2022/23

Sampdoria-Como Women 0-1

26’ Karlernäs (C)

Roma-Juventus 2-4

2’ Serturini (R), 14’ Beerensteyn (J), 38’ Girelli (J), 49’ Andressa (R), 67’ Beerensteyn (J), 79’ Grosso (J)

Pomigliano-Inter 1-2

(giocata ieri)

Parma-Fiorentina 0-4

(giocata ieri)

Sassuolo-Milan 0-1

(giocata ieri)

Programma della 13ª giornata di Serie A Tim 2022-23

Sabato 14 e domenica 15 gennaio

Como Women-Pomigliano

Fiorentina-Roma

Inter-Sampdoria

Juventus-Sassuolo

Milan-Parma

Fonte: figc.it