Ronaldo: “Non avrei mai voltato le spalle al mio paese”

Quando si tratta di lui, si scrive e si dice molto. E’ lo scotto che si paga quando ci si chiama Cristiano Ronaldo. A volte si tende a parlare più dei suoi atteggiamenti che di quanto accade sul campo. Stavolta, vista l’amara eliminazione del Portogallo da Qatar 2022, le sue “panchine” hanno suscitato polemiche. Non ultimi i post della compagna e delle sorelle. Lui, personalmente, ha analizzato la sconfitta contro il Marocco tramite un post di Instagram e ci ha tenuto a sottolineare una cosa: “Purtroppo ieri il sogno è finito. Non vale la pena reagire a caldo. Voglio solo che tutti sappiano che molto è stato detto, molto è stato scritto, molto è stato ipotizzato, ma la mia dedizione non è cambiata per un istante. Sono sempre stato una persona in più che lottava per l’obiettivo di tutti e non avrei mai voltato le spalle ai miei compagni di squadra e al mio paese”.

Factory della Comunicazione