RIVIVI IL LIVE AMICHEVOLE – Crystal Palace/Napoli (1-3) arrivano altri segnali incoraggianti per Spalletti

90′ – Fine della partita. Seconda vittoria in terra turca, stavolta contro il Crystal Palace per 1-3

Factory della Comunicazione

87′ – Raspadori lancia Zedadka, cross del franco-algerino per Simeone che stoppa e calcia, debole, blocca a terra Butland.

83′ – Nel Napoli esce Ndombele ed entra Spavone.

82′ – Goooollll – Spunto di Zanoli, cross in area per Raspadori che calcia al volo, stavolta non bene Butland.

79′ – Conclusione di Doucore dalla distanza, deviato da Raspadori in calcio d’angolo.

73′ – Nel Napoli esce Elmas ed entra Marchisano. Nel Crystal Palace escono Hughes, Olise e Zaha ed entrano Gordon, Edouard e Ebiowei.

72′ – Ammonito Eze

70′ – Lancio per Zaha che supera anche Meret, ma poi perde l’appoggio, cade a terra e l’azione sfuma.

66′ – Nel Napoli escono Mario Rui e Politano ed entrano Zedadka e Zerbin. Nel Crystal Palace escono Ward e Milivojevic ed entrano Riedewald e Adaramola.

65′ – GOOOOOLLLLL – Gaetano recupera palla, serve Raspadori che arriva ai 20 metri e calcia all’incrocio, imparabile per Butland.

62′ – Spunto di Ostigard, tiro con deviazione dalla distanza, Butland devia in angolo.

58′ – Passaggio di Raspadori per Simeone che non stoppa bene al momento decisivo e la palla esce sul fondo.

56′ – Cambio nel Crystal Palace. Esce Tompkins ed entra Richards

53′ – Lancio di Politano per Elmas che cerca il tiro al volo, sporcato e finisce sul fondo.

51′ – Zaha serve Eze che passa la palla a Doucore che sta per calciare, difesa azzurra che respinge in calcio d’angolo,

50′ – Punizione dal limite calciata da Politano, respinge la barriera.

Sarà il Crystal Palace a dare il calcio d’avvio nella ripresa. Nel Napoli Escono Juan Jesus, Di Lorenzo, Lobotka, Kvaratskelia e Osimhen ed entrano Barba, Zanoli, Gaetano, Raspadori e Simeone. Nel Crystal Palace esce Shlupp ed entra Doucore.

45′ – Fine primo tempo senza minuti di recupero.

42′ – Cross di Mario Rui, sponda di Osimhen per Ndombele che calcia al volo, palla che esce sul fondo.

38′ – Spunto di Politano a destra, palla in area per Kvaratskelia che stoppa e calcia, si salva la difesa del Crystal Palace in angolo.

35′ – GOOOOOLLLLL – Cross di Politano, Osimhen stoppa, si allunga la palla e con un diagonale batte Butland.

33′ – Gol del Crystal Palace. Errore di Juan Jesus, Olise serve Zaha che tutto solo batte Meret.

32′ – Lancio da centrocampo per Politano, palla leggermente lunga, blocca a terra Butland.

25′ – Spunto di Olise, entra in area e va al tiro a giro, palla sul fondo.

23′ – Tiro al volo di Eze, parata in angolo di Meret.

21′ – Ammonito Ndombele per maglia trattenuta su Eze.

18′ – Lancio di Shlupp per Olise che entra in area e va al tiro, Juan Jesus devia in angolo. Dalla bandierina colpo di testa di Tompkins, palla sul fondo. Forse c’era fallo su Meret.

9′ – Mario Rui va al cross sulla sinistra, per Osimhen, viene fermato di poco dalla difesa inglese, prima la palla e poi la gamba del nigeriano.

7′ – Hughes serve a destra Clyn che va al traversone, respinge la difesa del Napoli. Al momento partita molto tattica, condizionata anche dal clima.

Sarà il Napoli a dare il calcio d’avvio al match. Si giocherà sotto una fitta pioggia.

I due capitani. Per il Napoli, maglia “natalizia”, Di Lorenzo. Per il Crystal Palace, casacca bianca e bordi rosso-blu, Milijvojevic.

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo (C), Ostigard, Jesus, Mario Rui, Ndombele, Lobotka, Elmas, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia A disp. Marfella, Idasiak, Simeone, Zerbin, Marchisano, Zedadka, Barba, Hysaj, Zanoli, Spavone, Gaetano, Raspadori, Russo All. Spalletti

CRYSTAL PALACE (4-3-3) – Butland; Clyne, Tomkins, Guehi, Ward, Milijvojevic (C), Hughes, Shlupp, Eze, Olise, Zaha A disp. Odsonne, Malcom, Richards, Doucore, Adaramola, Whitouth, Balmer, Riedwald, Gordon, Wells-Morrison All. Vieira

15,44 – Il Napoli in campo per il riscaldamento. Alle ore 21,45, orario turco, il Napoli ripartirà per tornare in città

🌧️ I ragazzi sono in campo per il riscaldamento pre #CrystalPalaceNapoli 💪 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/yhlzIg2kT3 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 11, 2022

15,02 – In attesa della sfida amichevole Napoli-Crystal Palace, secondo le pagine de ilmattino.it piove forte ad Antalya.

14,40 – In attesa delle formazioni ufficiali, il Napoli, sul twitter mette il logo con la maglia che è la stessa vista contro l’Antalyaspor. Il calciatore protagonista è Juan Jesus recuperato per la sfida contro il Crystal Palace.

Questo pomeriggio alle ore 16,00, presso il Regnum Carya si giocherà la seconda ed ultima amichevole in terra turca per il Napoli contro il Crystal Palace. Per gli azzurri occasione per provare nuovi schemi, in vista del campionato il 4 Gennaio contro l’Inter al “G. Meazza”. Mancheranno Sirigu, Rrahmani e Demme. La compagine inglese dovrà fare a mano del danese Andersen e il ghanese Jordan Ayew anche loro reduci dal Mondiale in Qatar e dell’infortunato Ferguson. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione