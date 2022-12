Raspadori mezzala? Spalletti ci pensa: ecco quando potrebbe schierarlo in quel ruolo

Jack Raspadori mezzala? Beh, l’dea stuzzica Luciano Spalletti che sta sicuramente pensando di riproporre l’esperimento andato a buon fine contro l‘Antalya. Ed ecco che in occasione dell’amichevole di quest’oggi in Turchia, tra Napoli e Crystal Palace, il diamante ex Sassuolo potrebbe giocare di nuovo titolare nel ruolo di centrocampista. La sua qualità e la sua duttilità lo rendono un giocatore versatile che non preclude nessun tipo di ruolo in mezzo al campo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Spalletti starebbe pensando a Raspadori mezzala anche alla ripresa in campionato.

