Qatar 2022 – Sarà l’italiano Orsato a dirigere Argentina/Croazia

Lo ha inaugurato, questo Mondiale qatariota, dirigendo Qatar-Ecuador, forse si aspettava anche di concluderlo. Invece, Daniele Orsato, è stato designato per la gara di semifinale tra Argentina e Croazia, partita che è in programma il 13 dicembre alle 20 ora italiana allo stadio Lusail. Ad assistere il fischietto italiano ci saranno Ciro Carbone di Napoli e Alessandro Giallatini del collegio Roma 2. In sala Var ci sarà Massimiliano Irrati, di Pistoia, insieme a Paolo Valeri, di Roma 2, rispettivamente come Video Assistant Referee e Assistant Var. Non è regola, ma il fatto che sia stato scelto per una delle due semifinali, allontana la possibilità che l’arbitro di Schio (che ha diretto anche Argentina-Messico) possa essere designato per la finale del torneo.

