Ha chiuso il suo Mondiale da poco, dopo l’eliminazione della Polonia contro la Francia,

ma per Piotr Zielinski non è ancora il momento di riposare: il centrocampista azzurro avrà a disposizione due settimane di pausa dopo gli impegni in Qatar ma è tornato in Polonia e si allena sotto la neve in patria, condividendo con i tifosi le foto della sua seduta personalizzata. Luciano Spalletti lo attende a Napoli nei prossimi giorni in vista degli impegni di gennaio. Fonte: mattino.it