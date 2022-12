Napoli, già pronto l’aereo che riporta gli azzurri in Italia

Tutti, dal tecnico ai giocatori, hanno affermato di essersi trovati benissimo ad Antalya, per questa sorta di ritiro e di aver potuto lavorare benissimo. Si può dire che il campo, con i suoi verdetti e le prestazioni dei singoli, condite da bel gol, ha confermato tutto ciò. Stasera, dopo la vittoria con il Cristian Palace, si è concluso il periodo turco del Napoli di Spalletti. La squadra azzurra è partita da poco in direzione aeroporto a bordo del pullman messo a disposizione dall’organizzazione del ritiro e alle ore 21.45 turche, quindi in questi minuti, considerando l’ora italiana, prenderà il volo per Napoli. Il prossimo impegno metterà i campani di fronte al Villarreal, sabato.

