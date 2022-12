M. De Giovanni questa sera a Otto Channel. Un divertente parallelo tra i suoi celebri personaggi e i calciatori del Napoli

Il grande autore de “Il Commissario Ricciardi” e de “I Bastardi di Pizzofalcone” ci ha aperto le porte di casa per parlare della sua passione per il calcio, di Maradona, della città di Napoli tra presente e passato, del Napoli di Spalletti e Kvaratskhelia, di De Laurentiis e del caso Juventus, ma anche dei suoi romanzi che hanno ottenuto diversi riconoscimenti e hanno riscosso notevole successo di pubblico, anche all’estero, ispirando inoltre serie tv che hanno registrato record di ascolti. Si racconta a tutto tondo Maurizio de Giovanni, giallista tra i più noti del panorama nazionale contemporaneo , facendo anche un divertente parallelo tra i suoi celebri personaggi e i calciatori del Napoli.



La seconda parte della trasmissione, condotta da Dario Sarnataro e anche questa settimana in veste speciale, vedrà protagonista Enrico Fedele, che ospiterà le telecamere di OttoChannel nel suo “regno”, ricco di cimeli e foto storiche. Il popolare opinionista ci darà il suo punto di vista sul Napoli e sui Mondiali in Qatar.