Premere f5 per gli aggiornamenti

Factory della Comunicazione

Questo pomeriggio alle ore 16,00, presso il Regnum Carya si giocherà la seconda ed ultima amichevole in terra turca per il Napoli contro il Crystal Palace. Per gli azzurri occasione per provare nuovi schemi, in vista del campionato il 4 Gennaio contro l’Inter al “G. Meazza”. Mancheranno Sirigu, Rrahmani e Demme. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione