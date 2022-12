Kvara, tu non sarai mai solo: tifosi georgiani ad Antalya

I tifosi dei Reds lo cantano per il Liverpool, ma anche i giocatori in maglia azzurra lo sanno: non saranno mai soli, il Napoli non sarà mai solo. E deve saperlo, sicuramente, Khvicha Kvaratskhelia. Ad Antalya, sotto una pioggia battente, i suoi connazionali erano lì per lui. Il maltempo non ha fatto riempire le tribune al Regnum Carya Golf & Spa Resort di Antalya per Crystal Palace-Napoli, ma non mancano i tifosi georgiani. Dalla non lontana Georgia sono arrivate dei sostenitori dell’idolo nazionale, ora azzurro, Kvara. Come dimostra la foto ed hanno testimoniato anche le telecamere Dazn:

