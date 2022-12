Kim all’United? Spalletti la pensa così del mostro sacro

Oggi, dicevamo, si va in scena con il Crystal Palace: si gioca al Regnum Carya di Belek alle 16 italiane, le 18 in Turchia, e la partita sarà visibile su Dazn (compresa in abbonamento) e su Sky in modalità pay per view. L’allenatore degli inglesi è un totem: Patrick Vieira, ex centrocampista dell’Inter. «Un mostro sacro», dice il signor Luciano. «Poteva essere la completezza del nostro centrocampo: lui da solo faceva Zielinski, Anguissa e Lobotka. Dalla panchina era una roba impossibile». Ancora centrocampisti: «Demme? Effettivamente ha giocato meno delle potenzialità che ha, però ha avuto anche un infortunio: vorremmo che restasse ma decide lui». E se volesse andare? La Salernitana è in pressing: «Cercheremo di restare così lo stesso: ho altri uomini con cui sopperire numericamente alla sua assenza». Spalletti, insomma, non ha richieste in vista del mercato di gennaio. E lo sguardo vola all’estate: Kim è nel mirino dello United, pronto a pagare la clausola da 50 milioni valida per l’estero dal 1° al 15 luglio 2023. «Ci sono club che probabilmente hanno più blasone come storia, ma meno blasone di passione: quando entri in contatto con la passione dei napoletani diventa dura il confronto anche con club di campionati più importanti come la Premier. Non credo possa lasciare il Napoli: mi sembra che sia proprio nel posto giusto per lui».

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS