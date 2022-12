Il Marocco è stata la vera sorpresa di Qatar 2022

Il Marocco si è qualificato per la semifinale dei campionati del mondo che si stanno giocando in Qatar, è la prima volta che succede per un paese africano, e mercoledì affronterà la Francia per vedere chi approderà alla finale. Il Marocco è la vera sorpresa di questo mondiale, capace di salire di livello nella fase ad eliminazione diretta spedendo a casa due tra le nazionali più accreditate della vigilia: la Spagna e, appunto, il Portogallo che da molti veniva dato addirittura come favorito per la vittoria finale. La squadra allenata dal ct Walid Regragui, che ha preso l’incarico solamente lo scorso agosto quando prese il posto di Vahid Halilhodžić, ha sottolineato come, indipendentemente dagli ostacoli, si possa uscire vittoriosi grazie a determinazione e duro lavoro. In pochi mesi ha unito un gruppo, ha creato una squadra e fatto sognare un popolo. Il Mattino

