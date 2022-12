Giuntoli, l’elogio di Spalletti: “Il ds forte è come il calciatore forte”

Oggi alle 16 Napoli in campo contro il Crystal Palace di Viera. Prima del rientro in Italia, Spalletti si è dichiarato soddisfatto della esperienza turca. E ha parlato pure di mercato: «Credo che resteremo così, anche se qualcuno dovesse partire. Capisco che Demme voglia giocare di più, ma spero rimanga». Poi ha aggiunto: «Sul mercato abbiamo Giuntoli. È lui che sonda nuove situazioni. Noi finiremo con questa rosa, dunque ogni valutazione va fatta a fine stagione. Il direttore forte, è come il calciatore forte: probabile abbia sul suo taccuino i nomi giusti per il futuro».

