Gazz. Sport – Napoli-Zaniolo, primi contatti. Ecco quanto offrirebbe AdL alla Roma

Il mercato, come spesso dice De Laurentiis, è sempre un work in progress, si pensa sempre al futuro, per rendere il Napoli più forte e competitivo. Un giocatore che farebbe impazzire la folla, è certamente Niccolò Zaniolo. L’esterno destro della Roma ha il contratto in scadenza a fine Giugno 2023 e non è un mistero che si sta guardando intorno. Come riporta la Gazzetta dello Sport, tra il club azzurro e il suo agente Claudio Vigorelli, ci sono stati i primi contatti e il calciatore avrebbe dato il suo assenso. Del resto chi non vorrebbe lavorare con Spalletti in panchina, che lo conosce molto bene. La sua valutazione iniziale era sui 60 milioni, ma la strategia è di abbassare il prezzo. La società partenopea sarebbe disposta ad offrire 30 milioni, perciò affare in evoluzione. C’è da attendere nei prossimi mesi, ma avere in rosa, Osimhen, Raspadori, Simeone e Zaniolo non sarebbe male.

Factory della Comunicazione

La Redazione