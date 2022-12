Fitta chiacchierata tra Sirigu e il ds Morgan De Sanctis…

Le condizioni di Salvatore Sirigu, secondo portiere del Napoli, non sono ancora ottimali, tanto che si dice che il club partenopeo stia valutando alternative. Oggi, durante l’amichevole tra Cristal Palace e Napoli, erano seduti, uno accanto all’ altro, in tribuna al Regnum Carya Golf & Spa Resort di Antalya, Morgan De Sanctis, ds della Salernitana, e appunto il calciatore azzurro. Francesco Modugno, inviato Sky, riferisce di una fitta chiacchierata. Non sappiamo, aggiunge, se Sirigu possa diventare un’opzione per la Salernitana dopo il brutto infortunio occorso all’ex azzurro Sepe. Ma, fino a prova contraria, le condizioni fisiche di Sirigu, fino a prova contraria non sono delle migliori, verrebbe da aggiungere…

Factory della Comunicazione