ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – F. Di Criscio (dif. Ternana): “L’esperienza di Napoli? Bellissima e si piange due volte. Siamo pronte per il Chievo Verona”

Il calcio femminile prosegue il suo percorso nei mesi dell’avvento del professionismo e anche la serie B, mai come quest’anno è davvero avvincente. Non solo il Napoli e la Lazio Women, ma anche squadre come Ternana, Cesena e Cittadella vogliono dire la loro. Ilnapolionline.com ha intervistato il difensore della squadra umbra Federica Di Criscio.

Prima di parlare della Ternana, ti vorrei chiedere della tua esperienza di Napoli. Cosa ti portasti in maniera particolare della nostra città? “Cono scrissi sui social, a Napoli si piange due volte, quando arrivi e quando parti. Sono rimasta colpita dalla passione della gente partenopea, da come hanno vissuto le gare a Barra e dalle persone del club. Mi dispiacque andare via, perché mi sono trovata bene, però ci fu l’occasione in Norvegia e volevo provare una nuova esperienza professionale”.

Ecco passando alla Norvegia, ce ne parleresti? “A livello tecnico non fu fortunata, tra Covid e la questione della cassa integrazione, ma certamente fu importante a livello professionale. Ringrazio il club dell’Avaldsnes, tra l’altro in Norvegia il calcio si è evoluto molto. Hegerberg? Ho giocato a Roma con la sorella e mi ha spesso parlato di lei. Tra l’altro venne a vedere una nostra gara dal vivo e fu un’emozione infinita”.

Parliamo della Ternana, ti aspettavi di avere una classifica così prima delle vacanze di Natale? “Se devo essere sincera, per noi è stata una piacevole sorpresa la classifica che attualmente abbiamo ottenuto. Devo dire che mister Fabio Melillo è una persona preparata e ci trasmette la grinta che poi noi mettiamo in campo. La svolta credo che possa essere stata paradossalmente la sconfitta di Napoli. Non giocammo come l’avevamo preparata e credo che da quella partita abbiamo imparato molto. Ora scendiamo in campo giocando il nostro calcio e sono certa che continueremo su questa strada”.

Invece cosa ne pensi dell’A.s. Roma. La sua crescita ti sorprende? “Quando ci fu il cambio in casa A.s. Roma, ovvero l’avvento del club maschile, io ero in squadra e notai già i cambiamenti. E’ una società che è cresciuta sotto l’aspetto organizzativo ed ha una rosa competitiva. Nonostante la sconfitta contro il Wolfsburg, ora se la gioca anche in campo internazionale. Ha i mezzi secondo me per poter vincere il campionato ai danni della Juventus Women che è stata per anni la più forte della serie A”.

Infine questo pomeriggio giocherete contro il Chievo Verona Women. Come l’avete preparata per poter ottenere un buon risultato? “Sappiamo che il Chievo Verona è una compagine molto esperta, ha un tecnico del quale io ho molta stima e potrà dire la sua per il campionato. Noi però davanti ai nostri tifosi cercheremo di fare la nostra gara, giocarcela al meglio e a fine gara tireremo le somme”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

