Il Napoli ha battuto il Crystal Palace per 1-3 nella seconda delle due amichevoli giocate in Turchia, dove si trovava per il ritiro di allenamento in attesa della ripresa del campionato. Il capitano azzurro, Giovanni Di Lorenzo, al termine della gara, ha affidato ai social la sua gioia. “Ritiro finito con una bella vittoria, grazie Regnum Carya”

