CdS – Gli azzurri confermano una buona condizione fisica e un gioco prolifico sotto rete

Il Corriere dello Sport ha commentato così la vittoria del Napoli in amichevole sul Crystal Palace di Vieira per 1-3: “Gli azzurri confermano una buona condizione fisica e un gioco prolifico sotto rete. Nonostante lo svantaggio, la squadra partenopea ha saputo reagire al meglio, conquistando un successo meritato. La partita, giocata sotto una pioggia battente, nella prima parte è stata piuttosto equilibrata. Poco dopo la mezz’ora Zaha ha portato in vantaggio gli inglesi sfruttando un errore in fase di impostazione del Napoli. Ma nel giro di due minuti Osimhen con una marcatura pregevole, ha ristabilito l’equilibrio. Nella ripresa decisivo l’ingresso in campo di Raspadori che ha firmato una doppietta certificando la superiorità degli Azzurri”.

