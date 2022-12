AMICHEVOLE – Napoli-Crystal Palace, probabili formazioni. In campo ancora il “jolly” Raspadori

Questo pomeriggio alle ore 16,00, presso il Regnum Carya Stadium di Antalya, si giocherà la seconda amichevole in Turchia per il Napoli di Spalletti. Avversario il Crystal Palace di mister Patrick Vieira. La compagine inglese dovrà fare a meno di Andersen, Jordan Ayew e Ferguson. Per gli azzurri spazio ad Osimhen in attacco e giocherà il jolly Raspadori.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombelé, Lobotka; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen. A disposizione: Marfella, Idasiak; Zanoli, Barba, Hysaj, Zedadka; Elmas, Gaetano. Iaccarino, Marchisano; Zerbin, Simeone, Spavone, Russo. All. Spalletti.

CRYSTAL PALACE (4-3-3): Guaiata; Ward, Tomkins, Guehi, Mitchell; Olise, Doucoure, Schlupp; Ebiowei, Zaha, Eze.

A disposizione: Butland, Whitworth; Clyne, Richards; Hughes, Milivojevic, Riedewald, Wells-Morrison; Gordon, Edouard. All. Viera.

La Redazione