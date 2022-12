AMICHEVOLE – Crystal Palace-Napoli 1-3, i top e i flop della squadra azzurra

Dopo l’Antalyaspor, il Napoli questo pomeriggio ha affrontato il Crystal Palace per la seconda amichevole in terra turca. I ritmi sono decisamente più alti, rispetto al primo match. Gli inglesi sfiorano il vantaggio con Eze, Meret para in angolo. Il vantaggio arriva da una palla persa da Juan Jesus, Olise serve Zaha che batte il portiere degli azzurri con un perfetto diagonale. Non passano neanche due minuti ed arriva il pari, cross di Politano, Osimhen come un vero funambolo supera due avversari e batte Butland. Nella ripresa diversi cambi per Spalletti, compreso il giovane Barba. I partenopei sfiorano il vantaggio con Simeone, ma il suo stop non è perfetto. Poi entra in scena Raspadori che su palla recuperata da Gaetano, batte con un gran gol all’incrocio Butland. Il tris arriva su spunto di Znaoli, tiro al volo del classe 2000 e il portiere del Crystal Palace, stavolta non è perfetto. Nel finale ancora Simeone cerca la rete, ma non è preciso il suo tiro. Altri segnali positivi per Spalletti. Adesso si tornerà a Napoli e dopo si penserà alla sfida amichevole contro il Villarreal. Ecco le pagelle del match giocato ad Antalya.

Factory della Comunicazione

Top

Di Lorenzo 6,5 – Il capitano del Napoli, lo metti al centro della difesa, oppure a destra, il risultato è sempre lo stesso. Gioca con grande determinazione, senza commettere sbavature.

Zanoli 6,5 – Si parla spesso di mandarlo in prestito, ma il classe 2000 nativo di Carpi, fa di tutto per meritarsi il posto. Chiude bene in difesa e da un suo spunto nasce il gol di Raspadori. Un “turbo” a destra e per Spalletti è un’ottima notizia.

Ostigard 6,5 – Il difensore norvegese ha dato segnali incoraggianti nel ritiro in Turchia. Bene nei duelli aerei contro una squadra fisica come il Crystal Palace. Nella ripresa sempre più attento e sfiora la rete con uno spunto personale. Elemento che sarà importante per il gioco di Spalletti.

Lobotka 6,5 – Nella sfida con l’Antalyaspor lo slovacco non era al top, ma oggi contro il Crystal Palace, ha fatto dei passi in avanti. Bene come sempre nell’impostazione e chiude le azioni degli avversari con la giusta attenzione. Esce a fine primo tempo con qualche segnali buono in più.

Gaetano 6,5 – Il classe 2000 di Cimitile entra con il giusto piglio. Fa girare la palla in mezzo al campo e da un suo recupero, nasce la rete di Raspadori. Giocatore per il quale Spalletti potrà sempre contare sicuramente.

Politano 6,5 – L’inizio gara non è stato dei più semplici, poi quando è stato coinvolto in attacco, fa la differenza. Suo il cross dove Osimhen si inventa il gol. Un altro traversone dove Kvaratskelia non va a segno. Ad inizio ripresa ottimi recuperi in difesa. Esce dopo la rete di Raspadori.

Osimhen 7 – Il gol del pari vale il prezzo del biglietto, si libera di un paio di avversari e con un tiro preciso batte Butland. Per il resto come sempre aggressivo e tenace. Vieira ha ragione è davvero unico nel suo genere.

Raspadori 7,5 – In estate c’erano dubbi sul classe 2000, ma per fortuna lui sta smentendo i più scettici. In più sta mostrando una duttilità unica nel suo genere. Quattro reti nella trasferta turca, tutte davvero molto belle. Spalletti lo sta trasformando in un jolly e lui non lo sta tradendo affatto.

Flop

Juan Jesus 5,5 – Un primo tempo per il difensore brasiliano quasi positivo, anzi un paio di recuperi a centrocampo. Il gol del Crystal Palace nasce da una palla persa con troppa leggerezza. Non era al 100%, ma questa disattenzione lo terrà in allerta.

Kvaratskelia 5,5 – Il georgiano ancora non è al top della condizione. Per 25 minuti non è stato propositivo. Ha chiuso il primo tempo increscendo dove cerca di spostarsi al centro e fa meglio. Sicuramente tornerà presto ai suoi livelli, perchè i suoi scatti sono davvero letali.

A cura di Alessandro Sacco