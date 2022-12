Spalletti e il piano recuperi: le rotazioni saranno fondamentali

Il Napoli di Luciano Spalletti è al lavoro in Turchia dove domani affronterà il Crystal Palace nell’ultima amichevole del ritiro. Il tecnico azzurro avrà presto a pieno regime il poker dei difensori centrali, a Juan Jesus ed Ostigard si aggiungeranno Rrahmani e Kim che tornerà ad allenarsi con la squadra dal 20 dicembre dopo la parentesi Mondiale in Qatar con la Corea del Sud. Le rotazioni saranno fondamentali alla ripresa per Spalletti che dovrà disputare 6 gare tra campionato e coppa nel mese di gennaio.

Gli azzurri sfideranno la Cremonese nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e avere tutti i centrali a disposizione è un fattore non di poco conto per affrontare al meglio gli impegni ravvicinati

Per Amir Rrahmani, giocatore fondamentale nel guidare la linea difensiva, sono già stati avviati i contatti per il rinnovo di contratto. Intanto è ancora indisponibile Salvatore Sirigu, che prosegue il lavoro personalizzato in piscina. L’obiettivo è di avere tutta la rosa a disposizione per il 4 gennaio contro l’Inter.