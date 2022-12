SERIE B FEMMINILE – S. Landa (Napoli): “Contro il San Marino siamo molto cariche”

Diciotto convocate da parte di mister Lipoff per la trasferta che domani attende il Napoli Femminile in casa del San Marino. Assenti Dulcic e Toomey, la giovane Repetti – terzo portiere – sarà di scena con la Primavera a Parma. Impegno importante quello che attende le azzurre sotto il monte Titano: “Sappiamo quanto vale questa partita che anticipa il big match di domenica prossima con la Lazio, ragion per cui siamo cariche e determinate – spiega una delle ex di turno, Serena Landa -. Non sarà una sfida facile, il San Marino ha un ottimo attacco ed in casa si fa rispettare. Noi veniamo da diverse buone prestazioni ed ora abbiamo il compito di dare concretezza al gioco che stiamo esprimendo. Per me sarà bello tornare a San Marino dove ho esordito in A segnando anche il mio primo gol in massima serie, ma ovviamente non potrò farmi prendere da troppi sentimentalismi perché abbiamo un obiettivo da centrare”. Da segnalare che le padrone di casa sono guidate in panchina dall’ex allenatrice del Napoli Femminile, Giulia Domenichetti.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile