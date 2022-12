SERIE A FEMMINILE – Poker a Parma della Fiorentina di Panico. Colpo esterno dell’A.c. Milan

E’ stato un sabato all’insegna dei successi esterni della serie A femminile. L’Inter ha vinto sul campo di Palma Campania contro il Pomigliano per 1-2. L’A.c. Milan riprende a vincere in trasferta per 0-1 contro il Sassuolo di Piovani, decide la svedese Asllani. Infine poker della Fiorentina di coach Patrizia Panico contro il Parma e tiene il passo delle prime. Domani spicca la sfida al vertice A.s. Roma-Juventus.

Risultati serie A femminile

A cura di Alessandro Sacco