Sempre più probabile una quarta amichevole al “Maradona”, avversario che Osimhen conosce molto bene

Il Napoli prosegue la preparazione in Turchia, ad Antalya, in vista del secondo ed ultimo test contro il Crystal Palace del tecnico Patrick Vieira domani alle ore 16,00. Dopo si tornerà in città per proseguire la preparazione, dove il 4 Gennaio in campionato ci sarà la sfida al “G. Meazza” contro l’Inter. Prima però sono in programma due amichevoli. Una sicura, il 17 Dicembre contro il Villarreal dei grandi ex Pepe Reina e Raul Albiol. La quarta invece, come riporta il CdS, probabilmente anche se manca l’ufficialità, il 21 Dicembre contro il Lille. La squadra francese dove milita Adam Ounas, ma dove il grande ex sarà Victor Osimhen, perciò sarebbe un tuffo in un passato recente. Il club azzurro dovrebbe ufficializzarlo nei prossimi giorni.

