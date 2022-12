Salvione (CdS): “Se dovesse lasciare il Napoli, Demme sarebbe un grande colpo per la Salernitana”

Pasquale Salvione, direttore della versione digitale del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. “Possibile trasferimento di Demme alla Salernitana: nessun colpo in entrata per il Napoli? “C’è il forte interesse degli azzurri per Ilic, mostrato già nelle ultime settimane. Avanza, infatti, la possibilità di intervenire sul calciatore con una doppia ipotesi. Innanzitutto, Ivan potrebbe restare a Verona, una volta ingaggiato dai campani; oppure potrebbe accasarsi subito al Napoli già a partire dalla finestra invernale di calciomercato. Quello di Ilic è soltanto uno dei nomi più caldi tra quelli seguiti dal club. Anche Susic è un nome molto chiacchierato. Se dovesse lasciare il Napoli, Demme sarebbe un grande colpo per la Salernitana. È difficile che possa ritagliarsi uno spazio importante nel centrocampo azzurro, soprattutto se si considera le capacità da mago di Lobotka. Dunque, il Napoli potrebbe intervenire sul mercato ed ingaggere Ilic, o puntare su Gaetano e rinnovargli la fiducia”.

