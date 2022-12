S. Agresti (GdS): “Le vicende legate alla Juve avranno sicuramente un riverbero dal punto di vista sportivo”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Stefano Agresti è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni: «Spesso c’è la tendenza a trasformare il calcio in qualcosa di negativo. Forse è anche vero che questo sport non è un modello di comportamento, date le amministrazioni e gestioni di alcuni club molto discutibili. È anche vero, però, che il calcio versa all’erario una quantità di denaro notevolissima che permette di portare avanti anche le altre discipline. Ecco perché, secondo me, non possiamo dire che il calcio è il male unico e non è giusto che non riceva aiuti, mentre il cinema ha ricevuto un miliardo di euro per l’emergenza Covid. Le vicende legate alla Juve avranno sicuramente un riverbero dal punto di vista sportivo. Non bisogna arrivare adesso a conclusioni definitive, è corretto che la giustizia faccia il suo corso. Non credo che si possano togliere al club scudetti vinti in passato anche perché le pene previste dalla giustizia sportiva vanno da una multa all’esclusione dal campionato, non c’è la revoca di titoli vinti in precedenza. Gravina e Dal Pino alla riunione degli Agnelli Boys non mi sembra un episodio edificante perché i due presidenti, di Lega e Federazione, dovrebbero essere super partes».

