RIVIVI IL LIVE – Spalletti: “Siamo contenti della rosa che abbiamo, Kim non lascerà Napoli. La sosta? Il problema è degli altri”

12:40 – Termina la conferenza stampa di Luciano Spalletti.

12:38 – L. Spalletti: “Ringrazio il proprietario di questa struttura, ha fatto di tutto per metterci a disposizione ciò di cui necessitavamo. Ci ha aperto casa sua e ci ha messo a disposizione le sue cose personali. È stato un pascere parlare con lui di calcio”. Con piacere lo ospiteremo a Napoli al Maradona per una partita di calcio per ricambiare l’affetto. Grazie Alì”.

12:34 – L. Spalletti: “Futuro Kim? Ci sono delle città che hanno più blasone a livello calcistico ma che hanno meno passione dei tifosi del Napoli. Quando scopri la passione del Napoli è dura confrontarla con club di altri campionati. La vedo dura che Min-Jae possa lasciare Napoli, si trova bene qui ed è adatto al nostro modo di lavorare con la sua professionalità”.

12:31 – L. Spalletti: “Abbiamo Giuntoli per il mercato, lui vedrà situazioni nuove per la nostra squadra. Siamo felici di avere a che fare con i professionisti che abbiamo adesso. Vogliamo finire con questa rosa qui. Il direttore forte come il giocatore forte è quello che prepara il mercato in anticipo. È chiaro che Giuntoli avrà sul suo taccuino prima della prossima stagione”.

12:27 L. Spalletti: “Mercato? Siamo a posto così, non vogliamo movimenti, sia in uscita che in entrata. Poi se qualche giocatore vuole giocare di più, come Demme, cercheremo di rimanere così lo stesso. Ho a disposizione altri giocatori con la quale si può sopperire, anche se cederemo qualcuno. Noi siamo contenti di Demme e preferiamo che lui rimanga a giocare con noi”.

12:24 L. Spalletti: “Sirigu si sta allenando bene ed è vicino a rientrare, siamo tranquilli”.

12:18 L. Spalletti: “Incontro con altri allenatori come Pirlo? L’allenatore deve essere umile, questo è importante. Pirlo è stato bellissimo conoscerlo, quel campione che riesce a modificare qualcosa per riuscire a sviluppare questo nuovo ruolo è fondamentale per il suo futuro, lo stesso vale per Montella. Li ho visti entrambi felici di essere qua, Montella l’ho anche allenato e ci ho giocato contro e mi ha reso sempre la vita difficile. Spero che alleneranno in futuro big italiane. L’unica cosa che mi dispiace un po’ è non aver potuto abbracciare Terim. Mi ha mandato un messaggio ed era felicissimo di ospitarci nel sua nazione e nelle sue terre. Mi ha mandato un regalo e un biglietto e gli auguro di tornare a fare l’allenatore il prima possibile”.

12:12: L. Spalletti: “Bilancio? Conosco solo un modo per misurare la mia giornata e se sono soddisfatto del lavoro che ho espresso. Si va alla ricerca delle cose che ci mancano, cercando di mettere a posto le cose che non abbiamo. Ho trovato il massimo impegni da questi ragazzi che lavorano nel marketing con noi. Non ci sono stati grossi infortuni. Abbiamo lavorato su quelle cose che abbiamo deciso di approfondire. Domani sera valutiamo se il lavoro è stato fatto bene oppure no. La Turchia è un posto ideale per un break. Necessitavamo di un momento così per rifiatare anche se stavamo andando bene. Questo ci permetterà di ripartire forte, i problemi ce l’avranno le squadre che hanno trovato la quadratura nell’ultimo periodo. Faremo altre amichevoli, e se rivedrò lo stesso interesse espresso qui sarò felicissimo”.

12:10 – L. Spalletti: “Sirigu, Demme e Rrahmani? Sirigu sta facendo un programma che prevedeva poi delle valutazioni step by step e siamo contenti del livello che ha raggiunto e a breve farà un po’ di allenamento. Rrahmani ha sfruttato questo break per rimettere dentro le sue qualità. Poi inizierà con la palla. Demme ha un affaticamento muscolare ma senza lesione. Lo terremo fuori domani a scopo precauzionale.

12:07 – L. Spalletti: “Il Crystal Palace sulla carta è di un livello superiore. Noi già siamo ad un buon punto, anche qui ci sarà uno dei mostri sacri come Vieira. Lui vale Anguissa, Lobotka e Zielinski da solo. Il livello del calcio inglese è alto, ci confronteremo con dei giocatori top del campionato. Proveremo qualcosa di nuovo, dovremo sfruttare questo periodo per mettere dentro cose nuove. Rispetto all’inizio della stagione abbiamo acquisito ulteriori conoscenze”.

12:03 – L. Spalletti: “Partita di domani? È stato un buon test contro l’Antalya, mi piace parlare di Nuri Sahin per il profesionista che è e il giocatore che è stato. Lui riesce a trasferire tutte le sue qualità ai giocatori. La partita è stata fatta bene, anche nelle cose nuove che avevo chiesto ai miei”.

