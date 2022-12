RADIO CRC – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Messi-Modric? Sarà una semifinale da sogno in Qatar”

Nel corso di Radio Crc, durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete”, condotto da Raffaele Auriemma, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “La sfida tra Messi e Modric martedì sera, valevole per la semifinale in Qatar, sarà da sogno. Sono da sempre i numeri 10 per antonomasia, aggiungendo Mbappè della Francia. Le sfide nel clasico sono da sempre state leggendarie e sono certo che sarà così anche martedì. La Croazia ha dimostrato che può mettere in difficoltà le big e ci proverà contro l’Argentina. Zanoli? E’ un calciatore per il quale Spalletti ci crede e per certi versi, ha alcune caratteristiche che potrebbero farlo avvicinare a capitan Di Lorenzo, perciò non penso che verrà ceduto a Gennaio. Su Alastuey penso che è un calciatore di valore, con ampi margini di crescita. Venendo dal Barcellona ha le stigmate per diventare un calciatore valido. Ad oggi non penso che Spalletti lo inserirà con la rosa del Napoli, ma in un futuro chissà”.

Factory della Comunicazione

La Redazione