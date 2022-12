Onofri: “Il Napoli ha un modo di stare in campo unico”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Claudio Onofri, ex giocatore: “Anguissa come Viera? Non è un paragone che può sussistere, il dislivello mi sembra sia ancora alto tra i due (ride ndr). Di certo, al momento il Napoli fa di necessità virtù. Domani contro il Crystal Palace mi aspetto qualche novità ulteriore rispetto a quelle viste contro l’Antalyaspor. La squadra azzurra ha davvero tante armi e tante situazioni che convergono a vincere le partite e Spalletti sa bene come sfruttare tutto ciò. Il Napoli è la squadra più completa della Serie A, ha un modo di stare in campo quasi unico. Giuntoli? A gennaio è inutile lavorare su questo Napoli, per quanto Spalletti ha ragione nel definirlo un fuoriclasse. Già al Carpi dimostrò doti davvero eccezionali. Poi proprio con Spalletti, Giuntoli ha trovato un’alchimia quasi perfetta e il Napoli deve goderselo. Kim? Non lo conoscevo, ma ho subito avuto le stesse sensazioni che avrà avuto Giuntoli. Il coreano è un pezzo da novanta, senza se e senza ma. Le partenze erano state importanti in estate, ma il Napoli è riuscito addirittura a crescere in questo ricambio. E’ tutto condensato alla perfezione tra scouting e lavoro tattico”.

