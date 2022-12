Napoli, Rrahmani al lavoro per l’Inter: il piano di recupero fino alla ripresa

Prosegue la tabella di recupero per Amir Rrahmani, il difensore del Napoli è fermo ai box dalla gara di campionato contro la Cremonese. 9 gare saltate tra Serie A e Champions League, con una voglia matta di ritornare in campo al fianco di Kim Min-Jae e guidare la difesa degli azzurri. Il kosovaro sta svolgendo lavoro personalizzato e tornerà ad allenarsi in gruppo al rientro della squadra dalla Turchia. Intensificherà gradualmente il lavoro con i compagni per poter essere completamente a disposizione di mister Luciano Spalletti a partire dalla prima gara di campionato alla ripresa post-Mondiale, contro l’Inter il 4 gennaio.

