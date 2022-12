N. Orsi: “Potrebbe anche esserci una trasformazione di Raspadori, vi spiego quale”

L’allenatore Nando Orsi è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni: «Il 4-3-3 di Spalletti presuppone la titolarità di Osimhen e quindi giocatori importanti come Raspadori sono un po’ sacrificati. Schierando l’ex Sassuolo da mezz’ala, Spalletti vorrebbe aggiungere qualità alla squadra insegnandogli i movimenti giusti da fare. Potrebbe anche esserci una trasformazione di Raspadori. Il ritorno del campionato sarà duro per tutti, con match impegnativi. Il Napoli ha il vantaggio in classifica sulle inseguitrici che gli permetterà anche di poter commettere qualche piccolo errore. Mercato? Dati i risultati, mi verrebbe da dire che il Napoli a gennaio non dovrebbe toccare nulla. Dovendo cercare il pelo nell’uovo, forse un’alternativa bisognerebbe trovarla a Di Lorenzo che le ha giocate veramente tutte».

