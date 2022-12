MONDIALI QATAR – Inghilterra-Francia 1-2, Giroud micidiale, mentre Kane manda alle stelle il rigore

Questa sera si è giocato l’ultimo quarto di finale dei Mondiali in Qatar, tra l’Inghilterra e la Francia. La partita è sin da subito avvincente. I transalpini, dopo il colpo di testa centrale di Giroud, sblocca la gara. Tiro dalla distanza di Tchouameni, Pickford parte in leggero ritardo e la palla va in rete. I britannici reagiscono, due volte con Herry Kean, due ottimi interventi di Lloris. Il portiere francese anche ad inizio ripresa si supera sul tiro di Bellingam. Il pareggio è nell’aria e arriva su rigore, per il fallo di Tchoumani su Sakha, dal dischetto non sbaglia Kane. La Francia sembra in affanno, ma poi entra in scena Giroud. Prima calcia da pochi passi e para Pikhford e poi di testa, con deviazione di Mcguire va a segno. L’Inghilterra avrebbe la chance per pareggiare, fallo di Theo Hernandez su Mouth, ma stavolta Kane manda alle stelle il calcio di rigore. Finisce la gara e per i transalpini ci sarà la semifinale con la sorpresa Marocco, mercoledì alle ore 20,00.

INGHILTERRA-FRANCIA 1-2

Inghilterra (4-3-3): Pickford 5,5; Walker 5, Stones 6 (52′ st Grealish sv), Maguire 5, Shaw 6; Henderson 6 (34′ st Sterling 5,5), Rice 6, Bellingham 6,5; Saka 7 (34′ st Mount 6,5), Kane 6, Foden 6,5 (40′ st Rashford 6). A disp. Pope, Ramsdale, Alexander-Arnold, Coady, Dier, Gallagher, Maddison, Phillips, Trippier, Wilson. All. Southgate 6.

Francia (4-2-3-1): Lloris 6,5; Kounde 6, Varane 5,5, Upamecano 6, Théo Hernandez 5,5; Thcouameni 6,5, Rabiot 6; Dembélé 5 (34′ st Coman sv), Griezmann 7, Mbappé 5,5; Giroud 7. A disp. Mandanda, Areola, Camavinga, Disasi, Fofana, Guendouzi, Kolo Muani, Konate, Pavard, Saliba, Thuram, Veretout. All. Deschamps 6.

Arbitro: Sampaio (Brasile)

Marcatori: 17′ Tchouameni (F), 9′ st Kane (I), 33′ st Giroud (F)

Ammoniti: Maguire (I); Griezmann, Dembélé, Hernandez (F)

Espulsi: nessuno

Note: recuperi 5′ + 11′

39′ st Kane (I) calcia alto un rigore

A cura di Alessandro Sacco