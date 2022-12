Milano – Festa marocchina per le strade, un accoltellato: è grave

Dopo lo storico approdo del Marocco in una semifinale Mondiale, in questo caso a discapito del Portogallo, è esplosa per le strade la festa dei supportes marocchini. I tifosi hanno letteralmente bloccato le strade del centro di Milano, tra cori, fuochi d’artificio, e centinaia di bandiere, non solo del Marocco, ma anche dell’Algeria, della Tunisia e persino della Siria, in rappresentanza dell’ Africa tutta. Purtroppo, però, nel capoluogo lombardo si è verificato un grave incidente, durante i festeggiamenti un tifoso marocchino è stato colpito da una coltellata al collo. Trasportato in ospedale in codice rosso, è in pericolo di vita. La Repubblica Milano scrive:

“Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia Milano Duomo che stanno seguendo le indagini, due uomini hanno iniziato a litigare tra la folla, quando un terzo si è messo in mezzo per separarli ed è stato colpito. Il ragazzo ferito, probabilmente di origine marocchina, è stato ricoverato all’ospedale Policlinico in codice rosso. Ad accoltellarlo un uomo, che i testimoni hanno descritto come dell’Est Europa, che è fuggito”.