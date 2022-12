La campagna trasferimenti invernale si svolgerà da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 e negli ultimi giorni della sessione le trattative ufficiali saranno condotte all’Hotel Gallia di Milano. In Inghilterra, Germania e in Francia aprirà il 1° gennaio, in Spagna il 2, in Olanda e Portogallo il 3, in Belgio in 4 per restare tra i principali campionati europei. Fonte: Gasport

