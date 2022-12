Marolda: “Il rendimento del Napoli ha nascosto qualche pecca di Kim”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista: “Le amichevoli del Napoli sono un crescendo in difficoltà. Contro il Crystal Palace vedremo ritmi più alti, è pur sempre una squadra di Premier. Può darti qualcosa in più come senso della preparazione, non è un avversario complicatissimo ma è comunque temibile. Kim il nuovo Koulibaly per Spalletti? È fuori dubbio che a gennaio non ci saranno partenze illustri, al netto di Demme che ha avuto pochissimo spazio. Fa bene Spalletti a difendere i suoi a spada tratta. Mi piacerebbe andare a cena con lui e parlare senza filtri per sapere cosa pensa. Kim è un calciatore importantissimo, ma non metterei la mano sul fuoco per una sua permanenza anche dopo giugno. Se arrivasse un’offerta irrinunciabile, secondo me il Napoli può pensarci davvero ad una cessione. Kim è un buon giocatore, ma il rendimento della squadra ha nascosto qualche sua pecca. Se rivedi le azioni dei gol presi, scoprirai che ha più di qualcosa da farsi perdonare. La sosta? Avrei sperato nel non vedere un Napoli fermo, ma la stanchezza si è vista e il riposo ci voleva. Gennaio sarà un po’ il mese della verità per il Napoli, ci saranno le gare con Inter, Juve e Roma e daranno una risposta importante”.

Factory della Comunicazione