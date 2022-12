Malfitano: “Se dovesse partire Demme non sarà sostituito, ecco perchè”

Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “Mercato? Sono convinto che il Napoli non farà mercato a gennaio e se dovesse farlo lo farebbe in proiezione stagione 2023/24. Mi dite quand’è che Demme è stato utilizzato dall’allenatore? Ritengo che il quarto centrocampista è inteso in Ndombele, per qualsiasi dei ruoli del centrocampo in cui si verrà a creare la necessità. Spalletti lo considera jolly di centrocampo. In più c’è Elmas, poi anche Gaetano che può fare il vice-Lobotka, per cui credo che se partirà Demme non sarà sostituito perché è scivolato al terzo/quarto posto tra le riserve nelle gerarchie di Spalletti”.

