Improta: “Per qualità e quantità di talento a disposizione, solo titolari”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli: “Quale sfizio si toglierà Spalletti contro il Crystal Palace? Secondo me Osimhen e Simeone possono coesistere, l’allenatore sta sperimentando tanto in questa fase e saranno cose che torneranno utili a stagione in corso. Durante una gara ufficiale hai poco margine per scoprire nuove variabili, quindi è giusto che uno come Spalletti ora si prepari a tutto. Raspadori? Tutti gli allenatori hanno il cruccio di far coesistere quanta più qualità possibile. Poi è sempre difficile escludere quelli più importanti, Spalletti però è un maestro nel tenere tutti felici e tutti sulla corda. Non va in difficoltà, ma di certo gli dispiacerà molto lasciarlo fuori. Il Napoli quest’anno ha solo titolari, per qualità e quantità di talento a disposizione. Poi tutti sanno come esprimersi a gara in corso e cosa vuole l’allenatore. Gennaio il mese della verità? Non bisogna fasciarsi la testa, qualche passo falso e qualche ostacolo potrà capitare alla ripresa. E il Napoli deve pure aspettarselo prima o poi. Quando succederà, però, nessuna preoccupazione: gli azzurri si rimetteranno in carreggiata”.

